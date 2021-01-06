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Общество. Новости

Названы самые высокие елки среди стран СНГ

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Составлен рейтинг самых высоких новогодних елок, установленных в странах СНГ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ТурСтат.

На первом месте оказалась искусственная елка, установленная в столице Туркменистана Ашхабаде. Праздничное дерево, высота которого достигает 41 метра, установлена перед культурно-развлекательным центром «Алем».

Следом за ней идет елка в 36 метров, которая расположена в Ташкенте. Она была размещена вблизи Национальной библиотеки им. Навои. На третьем месте оказалось праздничное дерево из Минска, которое находится на Октябрьской площади. Его высота достигает 30 метров.

Высотой в 25 метров также установлены искусственные елки в Казахстане и Кыргызстане. Такой же высоты живая ель в Москве. Самым высоким среди российских городов стало новогоднее дерево Красноярска, высота которого составила 55 метров.

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