Ученые определили продукт, сокращающий продолжительность жизни мужчин

Американские ученые определили продукт, который значительно сокращает продолжительность жизни мужчин. Об этом сообщает Express.
Всего исследователи изучили анализы более 43 тыс. мужчин. Их средний возраст составлял 53 года, к началу эксперимента их показатели здоровья исключали сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.
Специалисты установили, что потребление красного мяса увеличивает риски развития болезней сердца и сосудов. Кроме того, употребление красного мяса провоцирует развитие рака кишечника,
Ученые предложили с целью продолжения жизни заменить мясные продукты на молочные, цельнозерновые или бобовые.
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