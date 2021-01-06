Эксперты установили худшие последствия COVID-19

Британские и американские исследователи определили худшие последствия для здоровья, с которыми сталкиваются переболевшие коронавирусом. Об этом сообщает Mirror.

Согласно их данным, бывшие COVID-пациенты могут в течение месяцев после выздоровления сталкиваться с неспособностью сфокусироваться, воспалением сердечной мышцы, повреждением почек, а также «туманом в голове», проблемами мочеиспускания и болью в тестикулах.

Кроме того, переболевшие коронавирусом могут страдать от припадков, инсультов и судорог. Некоторые также пожаловались на то, что до полугода не могут вернуться к работе и нормальному ритму жизни.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 86,7 млн заболевших, свыше 61,4 млн человек выздоровели, а более 1,8 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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