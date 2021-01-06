Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

В ВОЗ рассказали о темпах распространения «британского» штамма коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Всемирная организация здравоохранения оценила темпы распространения нового штамма коронавируса, который ранее выявили в Британии. Об этом сообщает ТАСС.

В ВОЗ уточнили, что штамм VOC-202012/01 был обнаружен в 41 стране и территории.

»(Разновидность штамма. — «Газеты.Ru») обнаружена в небольшом числе случаев еще в 40 государствах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ», — подчеркнули в организации.

Кроме того, там добавили, что выявленный в ЮАР штамм был зафиксирован «еще в шести других странах/территориях/районах».

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. В дальнейшем в стране объявила национальный локдаун.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Пугающая скорость»: в Британии объявлен полный локдаун

«Британский» вариант коронавируса впервые выявлен в Грузии

В Китае создали экспресс-тест для выявления «британского» штамма коронавируса

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.