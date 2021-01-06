Власти Израиля вводят двухнедельный карантин

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совместно с минздравом страны заявил о введении двухнедельного карантина. Об этом сообщает The Times of Israel.

Там уточняется, что израильское правительство одобрило данную инициативу на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусом.

Данная мера вступит в силу с четверга, 7 января.

Нетаньяху также предупредил в Twitter, что мир ожидают серьезные последствия из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

«Мы находимся в разгаре мировой пандемии, которая распространяется с большой скоростью из-за британской мутации (коронавируса. — «Газеты.Ru»)», — подчеркнул он.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 86,7 млн заболевших, свыше 61,4 млн человек выздоровели, а более 1,8 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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