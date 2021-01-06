Неизвестные пригрозили влететь на самолете в здание Капитолия в США

Неизвестные заявили, что могут влететь в здание Капитолия в Вашингтоне в среду, 6 января. Об этом сообщает CBS News.

Телеканал отмечает, что аудиозапись с таким посланием услышали несколько нью-йоркских авиадиспетчеров.

«В среду мы влетим на самолете в Капитолий. (Иранский генерал Касем. — «Газеты.Ru») Сулеймани будет отомщен», — публикует отрывок записи CBS News.

При этом источник, который послал аудиозапись, пока не установлен. Телеканал добавляет, что американские власти не рассматривают данную угрозу как вероятную. Однако в США намерены провести расследование по факту внедрения в авиационные частоты.

Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.

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