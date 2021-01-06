В среду в Москве ожидается до -5°С

В среду, 6 января, в Москве ожидается облачность, а также местами небольшие осадки в виде снега. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха составит от -5°С — -3°С. Прогнозируется восточный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до -8°С — -6°С. Скорость ветра составит 3 — 8 м/с.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Кроме того, синоптики предупредили о гололедице.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

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