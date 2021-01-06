В России выявлено 24 217 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 24 217 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб.

Среди новых заразившихся 11% не имели клинических проявлений болезни, указано в сообщении. При этом за сутки в стране скончались 445 человек с подтвержденным коронавирусом, полностью выздоровели 23 055 человек.

За все время пандемии в России зафиксировали более 3,3 млн случаев COVID-19, из них более 59 тысяч — с летальным исходом.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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