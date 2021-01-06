Китайский журналист впечатлился русскими кладбищами и сравнил их с парками

Побывавший на Новодевичьем кладбище в Москве журналист китайского издания «Хуаньцю шибао» заявил, что впечатлился увиденным и сравнил русские кладбища с парками, передает РИА «Новости».

По словам журналиста, московское кладбище представляет собой «высший уровень русской надгробной культуры», притом он подчеркнул, что и другие русские кладбища также очень интересны для изучения. Он отметил, что надгробия в РФ имеют разнообразную форму, они красочны, трагикомичны и являются «трехмерной биографией» умершего.

«На надгробии может быть не только фотография хозяина могилы, но и изображения домашних животных, предметов обихода и другого. На некоторых надгробиях может быть даже установлена скульптура машины, на которой усопший ездил при жизни», — заключил автор.

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