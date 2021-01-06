Мясников назвал морозоустойчивость шансом россиян в борьбе с COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что уникальный шанс россиян в борьбе с массированной атакой коронавируса — их природный «морозоустойчивый» характер. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Он призвал жителей страны относиться к COVID-19 как к природному явлению и не демонизировать его. По его мнению, помочь в борьбе с пандемией коронавируса может массовая вакцинация.

Врач также отрицает теорию «единой вспышки», согласно которой вирус появился в Пекине. Он напомнил, что изначально люди начали болеть синхронно в различных регионах мира.

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