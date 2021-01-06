Курение на территории больниц, школ и торговых точек запретили в России

В России вступил в силу запрет на курение на территории медицинских учреждений, торговых точек и объектов образования.



Запрет начал действовать с 1 января 2021 года в соответствии с новой редакцией правил противопожарного режима в РФ. В рамках закона теперь запрещено курить на территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков.

Кроме того, закон обязывает всех руководителей организаций развесить знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено» на объектах, а специальные места для курения обозначать знаком «Место курения».

Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.

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