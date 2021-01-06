Тело второго погибшего извлекли из-под завалов в шахтах на Камчатке

Второй пропавший при обрушении в шахтах золоторудного месторождения на Камчатке найден мертвым, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Тревожное зарево», ведущую добычу на месторождении.

Тело второго человека извлечено из-под завалов, поисковые работы завершены, рассказали в компании.

Ранее стало известно, что в результате обрушения в шахтах золоторудного месторождения на Камчатке под завалами оказались пять человек. Трое из них выбрались на поверхность самостоятельно, тело еще одного рабочего было обнаружено в ходе поисковых работ.

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