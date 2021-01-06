В Раде опровергли «тайную» вакцинацию украинских политиков от COVID-19

Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуги народа» Михаил Радуцкий заявил, что политики тайно не прививались от коронавируса.

Ранее украинский журналист сообщил, что политики начали проходить «тайную» вакцинацию от коронавируса: в декабре 2020 года в страну самолетом была «тайно» доставлена партия с дозами вакцины Pfizer. Однако Радуцкий назвал эту информацию «бредом».

«Когда на Украине официально появится вакцина, я сделаю прививку публично, чтобы собственным примером убедить украинцев, что это необходимо делать», — цитирует Радуцкого сайт «Сегодня».

Всего на Украине выявлено 1 090 496 случаев инфекции, выздоровели более 760 тыс. человек, умерли — 19,3 тыс. пациентов.

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