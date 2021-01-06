Оппозиционер выдал 170 паспортов «демократической Белоруссии» в Берлине

Белорусский оппозиционер Тарас Сякерка выдал уже 170 символических паспортов «демократической Белоруссии» в Берлине, сообщает РИА «Новости».

По словам Сякерки, создание таких паспортов было его личной идеей, на реализацию которой он взял кредит в банке. Символические документы выдаются бесплатно всем желающим, если они подпишут бумагу, что не поддерживают режим президента Белоруссии Александра Лукашенко.

При этом в саму Белоруссию паспорта не отсылаются из соображений безопасности, отметил организатор акции. Он подчеркнул, что выдача «удостоверений» продолжится, пока не будет свергнут режим Лукашенко.

В Белоруссии пятый месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Я не враг народу»: Лукашенко рассказал, когда покинет свой пост

— Правозащитники Белоруссии сообщили о более 100 осужденных по «политическим делам»

— Оппозиция запустила Белорусский демократический форум