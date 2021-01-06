СМИ: в Токио объявят режим ЧС из-за COVID-19

Власти Японии введут в Токио и прилегающих районах режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщает Asahi TV.

По данным телеканала, режим ЧС в японской столице будет введен на месяц, до 7 февраля.

За минувшие сутки в Токио зарегистрирован рекордный прирост числа случаев COVID-19, выявлено более 1,5 тысячи новых заболевших.

За все время пандемии COVID-19 в мире выявлено более 86 млн случаев заражения, более 1,8 млн заболевших скончались.

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