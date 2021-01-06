Глава Народной милиции ЛНР пострадал при взрыве газа в многоэтажке Луганска

Взрыв произошел в жилом доме в Луганске. В результате случившегося пострадал глава народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По словам собеседника агентства, Лещенко госпитализирован с ожогами. «Но жизни ничто не угрожает», — добавил источник.

В настоящее время следователи ЛНР отрицают версию покушения. По их данным, в квартире одного из многоэтажных домов в Луганске произошел взрыв газа. В результате этого в трех окнах квартиры выбиты стекла, повреждены стены и подъезд.

Место происшествия оцеплено сотрудниками МВД ЛНР, также на месте работают сотрудники МЧС ЛНР.

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