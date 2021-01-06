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Общество. Новости

Минздрав не зафиксировал сбои в оказании медпомощи гражданам на праздниках

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Росздравнадзор не зафиксировал серьезных сбоев в оказании медицинской помощи россиянам во время новогодних праздников. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет РИА «Новости».

«По данным мониторинга Росздравнадзора, в нашей стране не зафиксировано серьезных сбоев в оказании гражданам медицинской помощи», — сказал Мурашко.

Он подчеркнул, что во время праздников медицинская служба работает в полном объеме.

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