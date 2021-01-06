В оборот поступили полтора миллиона доз «Спутника V»

В гражданский оборот уже поступили полтора миллиона доз вакцины от коронавируса «Спутник V» и более 45 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона». Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет РИА «Новости».

«В гражданский оборот выпущены 1543 тысячи доз вакцины «Спутник V» и более 45 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона», — сказал Мурашко.

Он отметил, что сейчас в субъекты России доставляются 120 тысяч доз препарата.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 86 млн заболевших, 61 млн выздоровели, больше 1,8 млн человек скончались. В России выявили уже 3,3 млн человек с COVID-19.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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