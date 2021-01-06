Еврокомиссия одобрила вакцину Moderna в ЕС

Еврокомиссия одобрила вакцину от коронавируса Moderna в Евросоюзе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

«Мы одобрили вакцину Moderna, вторую вакцину в Европе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ближайшее время начнутся поставки 80 млн доз.

Ранее в Евросоюзе была одобрена вакцина от коронавируса, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 86 млн заболевших, 61 млн выздоровели, больше 1,8 млн человек скончались.

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