Зеленский поручил проверить данные о контрабандной вакцине от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам проверить информацию о том, что в страну ввезли контрабандную вакцину от коронавируса. Об этом политик написал в Telegram.

«Поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса», — говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что если информация подтвердится, то наказание должно быть максимально жестким.

Президент отметил, что у властей есть план вакцинации, в соответствии с которым первыми препарат получат люди из групп риска и врачи.

Ранее украинские СМИ писали, что украинские политики начали проходить «тайную» вакцинацию от коронавируса. Приводились данные о том, что в декабре 2020 года в страну самолетом была «тайно» доставлена партия с дозами вакцины Pfizer.

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