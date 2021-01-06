В Германии назвали условие для производства «Спутника V» в ЕС

Евросоюз может начать производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» только после разрешения препарата Европейским агентством по лекарственным средствам. Об этом заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, пишет РИА «Новости».

«Канцлер отметила, что двустороннее сотрудничество с целью расширения европейских производственных мощностей (при производстве вакцин) возможно», — сказала Деммер.

Так заместитель официального представителя ответила на вопрос, о чем говорили канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 86 млн заболевших, 61 млн выздоровели, больше 1,8 млн человек скончались. В России выявили уже 3,3 млн человек с COVID-19.

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