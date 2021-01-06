В Киеве задержали «Гитлера»

Служба безопасности Украины задержала лидера неонацистской организации по прозвищу Гитлер. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Преступника задержали в Киеве. Он призывал к совершению терактов и рассылал соответствующие инструкции. Среди материалов был манифест австралийского террориста Брентона Тарранта, устроившего атаку на мечети в Новой Зеландии в 2019 году.

У задержанного при обыске нашли экстремистскую литературу на русском и украинском языках, а также символику неонацистов.

Его подельники были задержаны еще летом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Взломали почту: неонацисты атаковали ВОЗ

— Письма с угрозами: как неонацисты терроризируют германских политиков

— Полиция Германии сорвала MMA-турнир среди неонацистов