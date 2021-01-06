Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

Боливия зарегистрировала вакцину «Спутник V»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Боливия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на основе российских клинических исследований. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на РФПИ.

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Государственным агентством по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Многонационального государства Боливия (AGEMED)», — сказали в фонде.

Подчеркивается, что регистрация прошла в ускоренном режиме.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, регистрация вакцины в Боливии «спасет множество жизней и предотвратит распространение коронавируса».

В Боливии коронавирусом заразились 165 тыс., выздоровели 134 тыс., скончались 9 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Зеленский поручил проверить данные о контрабандной вакцине от коронавируса

В Германии назвали условие для производства «Спутника V» в ЕС

В Великобритании впервые с апреля умерли больше тысячи пациентов с COVID за сутки

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.