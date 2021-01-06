В Вашингтоне протестующие ворвались в Конгресс

В Вашингтоне протестующие против итогов президентских выборов ворвались в Конгресс, где проходило заседание по утверждению итогов голосования. Об этом следует из трансляции CNN.

Отмечается, что председатель прервал выступление сенатора от Оклахомы Джеймса Лэнкфорда, постучав молотком по столу и заявив, что работа заседания приостанавливается.

Ранее в Вашингтоне собрались десятки тысяч сторонников президента Дональда Трампа, требующие пересмотреть результаты выборов.

Трамп по-прежнему не признает поражение на выборах президента. Тем не менее за Байдена отдали голоса 306 выборщиков, а за Трампа – 232. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.

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