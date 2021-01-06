Путин приехал в храм в Новгородскую область на рождественскую службу

Президент России Владимир Путин приехал в Новгородскую область в храм Николы на Липне, чтобы посетить рождественскую службу. Об этом пишет РИА «Новости».
В 2020 и 2019 году Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.
Путин и Дмитрий Медведев, который тогда был премьером, посещали церковь Николы на Липне в сентябре 2016 года.
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