Путин подарил церкви Николы в Новгородской области икону

Президент России Владимир Путин, встретивший Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области, подарил ей икону Господь Вседержитель, передает РИА «Новости».

Отмечается, что икона была изготовлена в православных мастерских церковно-прикладного искусства города Щигры Курской области в 2017 году. Она была написана в традициях иконописи Мстеры XIX века темперными красками.

Ранее сообщалось, что Путин приедет на рождественскую службу в церковь Николы на Липне, которая находится в Новгородской области.

Путин и Дмитрий Медведев, который тогда был премьером, посещали церковь Николы на Липне в сентябре 2016 года.

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