Ветеран ВВС США погибла при стрельбе в Капитолии

Женщина, которая в среду, 6 января, скончалась от полученного в Капитолии огнестрельного ранения, была ветераном ВВС. Об этом сообщил телеканал KUSI News.

Как рассказал телеканалу муж погибшей американки, которую звали Эшли Бэбитт, она 14 лет прослужила в американской армии на должности эксперта по безопасности.

Мужчина отметил, что его супруга была патриотом своей страны и сторонницей президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что взрослая женщина, получившая огнестрельное ранение в грудь в ходе беспорядков в Капитолии, скончалась.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий, прервав заседание Сената и Палаты представителей, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На беспорядках в Вашингтоне ранили человека

— Раненая в ходе протестов в Капитолии женщина скончалась

— Буш сравнил штурм Капитолия с оспариванием выборов в банановой республике