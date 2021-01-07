На камчатском водопаде обрушился лед, под завалом находятся люди

На Вилючинском водопаде в Камчатском крае случилось обрушение льда, под завалом находятся люди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В 5.20 мск поступила информация об обрушении льда в Камчатском крае на Вилючинском водопаде», — сказали в ведомстве.

По предварительным данным, как сообщили в министерстве, в результате произошедшего пострадали люди.

Там добавили, что в район происшествия отправили вертолет МИ-8 МЧС России со спасателями. Кроме того, туда вылетели на вертолете специалисты поисково-спасательного отряда и медики.

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