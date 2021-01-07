Во время протестов в Вашингтоне погибли четыре человека

В результате протестов сторонников президента США Дональда Трампа в Вашингтоне погибли четыре человека. Об этом на брифинге, который транслировался в Twitter, сообщил начальник столичного департамента полиции Роберт Конти.

Он уточнил, что одна женщина скончалась от полученного в Капитолии огнестрельного ранения, о чем уже сообщалось ранее. Кроме того, она рассказал о трех других смертях.

«В районе вокруг здания Капитолия скончались еще три человека: с одной взрослой женщиной и двумя взрослыми мужчинами случились различные чрезвычайные ситуации медицинского характера, которые привели к их смерти», — сказал Конти.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. В полиции сообщили, что взрослая женщина, получившая огнестрельное ранение в ходе беспорядков в Капитолии, умерла. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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