В Вашингтоне более 50 человек задержаны после введения комендантского часа

| Бернст Ю.

Правоохранители задержали 52 человека после введенного в Вашингтоне из-за беспорядков комендантского часа. Об этом сообщается на странице столичного департамента полиции США в Twitter.

Глава департамента Роберт Конти уточнил, что 26 из них произошли у здания Капитолия.

Большей части задержанных вменяют нарушение самого режима комендантского часа. Еще несколько человек были арестованы за нарушение правил ношения оружия или незаконное владение оружием.

6 января действующий глава государства Дональд Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинге у Белого дома, после чего толпа двинулась к зданию Конгресса. Там на заседании обеих палат должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, которые 14 декабря объявили о победе Джозефа Байдена на президентских выборах. В результате начались беспорядки, протестующие ворвались в здание Капитолия, и процедуру пришлось прервать. Власти столичного округа Колумбия ввели комендантский час до 6.00 (14.00 мск) 7 января. В ходе беспорядков погибли четыре человека.

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