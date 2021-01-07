Путин пожелал россиянам в Рождество благополучия и исполнения желаний

| Бернст Ю.

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с православным Рождеством. Соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям», — сказал глава государства.

Он пожелал всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, благополучия, успехов и исполнения желаний.

Президент также отметил роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в поддержании нравственного здоровья общества и укрепления института семьи.

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