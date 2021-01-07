В Бурятии ввели обязательный тест на коронавирус для приезжих

| Бернст Ю.

Прилетающие в Бурятию из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска пассажиры теперь обязаны пройти тестирование на COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

В указ о мерах по защите населения от коронавируса уже внесены соответствующие изменения, сообщили в пресс-службе.

Тестирование коснется россиян, иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших с территорий с высоким уровнем распространения коронавируса.

Такой порядок продлится до 20 января.

По последним данным, в Бурятии выявили 26 815 случаев заражения COVID-19. Более половины приходится на столицу республики — Улан-Удэ.

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