В России за сутки выявили 23 541 случай COVID-19

| Бернст Ю.

Число случаев коронавируса в России выросло за последние сутки на 23 541, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Таким образом, за все время в стране зарегистрировано 3 332 142 случая заболевания.

За минувшие сутки в РФ подтверждены 506 смертей с COVID-19, за все время — 60 457.

Количество выписанных по выздоровлению после COVID-19 за это время выросло на 23 729 человек, за все время выздоровели 2 709 452 человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Перечислены варианты развития ситуации с COVID-19 в России

— Перечислены регионы с наименьшим приростом новых случаев коронавируса

— Мурашко: ситуация с коронавирусом в РФ стабилизировалась, но остается напряженной