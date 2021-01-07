Пострадавший при обрушении льда на Камчатке ребенок находится в реанимации

| Бернст Ю.

Трое пострадавших при обрушении льда с водопада на Камчатке находятся в больнице, сообщается на сайте краевого правительства.

Состояние ребенка медики оценивают как тяжелое, он в реанимации, рассказала заместитель министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова. Она уточнила, что пострадал мальчик 2010 года рождения. Он получил сочетанную травму головы, позвоночника и грудной клетки.

Состояние второго пострадавшего туриста — средней тяжести. Речь идет о мужчине 1969 года рождения. По словам Волковой, он получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.

Ранее сообщалось, что четырех человек вытащили из-под завалов после обвала ледяной глыбы на Вилючинском водопаде на Камчатке. В результате один человек погиб, еще трое — мужчина, женщина и ребенок — пострадали. Их вертолетом доставили в больницу.

Вилючинский водопад — популярное место отдыха на Камчатке. Образован из тающего ледника вулкана Вилючинский. Воды формируют небольшую речку, которая у подножия вулкана каскадом падает в снежник с высоты более 40 м.

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