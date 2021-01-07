Роспотребнадзор считает эпидемиологическую обстановку в РФ стабилизирующейся

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что обстановка с коронавирусом в России становится стабильнее. Об этом она заявила в ходе селекторного совещания с регионами.

Как уточнила Попова, в стране наблюдается замедление темпов роста заболеваемости COVID-19: суточный показатель заболевших за последнюю неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. граждан. Притом охват тестирований россиян на наличие инфекции удалось удержать на уровне 244,8 на 100 тыс. населения в сутки при регламентируемом не ниже 200 на 100 тыс. населения.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что за первую неделю 2021 года в колл-центре ведомства обработали более 27 тыс. звонков по вопросам профилактики инфекции, тестированию, требованиям масочного режима, а также вопросам защиты прав потребителей, пострадавших из-за последствий пандемии.

На сегодняшний день в РФ выявлено 3,3 млн случаев коронавируса, притом 2,7 млн пациентов уже выздоровели, а 60,4 тыс. человек умерли. Число активных случаев в стране — 562 233.

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