В РПЦ назвали «наказанием Божьим» Варфоломею превращение Святой Софии в мечеть

| Бернст Ю.

Превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть стало «наказанием Божьем» Константинопольскому патриарху Варфоломею за то, что он признал украинский раскол, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает РИА «Новости».

«Ты отобрал Святую Софию в Киеве у православных людей, у Православной Церкви, ты вошел туда и привел туда раскольников, и ты потерял свою собственную Софию», — сказал патриарх в традиционном Рождественском интервью.

По его мнению, сложно представить «более очевидные последствия, исходящие от Божьего повеления», поскольку «грех был слишком велик».

Турецкие власти сделали легендарную Святую Софию мечетью в июле 2020 года.

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