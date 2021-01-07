Мутировавший вариант коронавируса обнаружен в 22 странах Европы

| Бернст Ю.

Новый штамм коронавируса обнаружен в 22 странах Европы, передает ТАСС со ссылкой на директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

«Я понимаю обеспокоенность по поводу возможного воздействия вызывающего тревогу варианта SARS CoV-2 (VOC)», — сказал Клюге.

Он пояснил, что данный штамм распространяется быстрее, хотя болезнь, которую он вызывает, не претерпела значительных изменений. По данным представителя ВОЗ, мутировавший вариант коронавируса зарегистрирован во всех возрастных категориях.

Новый штамм может со временем заменить другие, добавил Клюге.

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