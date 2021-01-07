Назван идеальный момент для вакцинации от COVID-19

| Бернст Ю.

Тем, кто уже переболел коронавирусом, прививаться можно будет тогда, когда количество антител снизится до показателей «серой зоны», заявил научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов. Его слова передает URA.RU.

Он объяснил, что, несмотря на то, что производители тестов на антитела используют разные шкалы, у всех есть «серая зона», которая подразумевает, что результат теста не положительный и не отрицательный. Момент, когда показатель антител близок к этой зоне, будет самым подходящим для прививки, так как перенесенная болезнь послужит бустом, платформой, и вакцина даст лучшие результаты, утверждает Чепурнов.

Он рекомендовал проверять антитела раз в полтора месяца.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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