Четыре человека погибли в результате пожара в квартире на западе Москвы

Жертвами пожара в квартире на западе Москвы стали четыре человека, еще пятерых удалось спасти, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Возгорание произошло на 7-м этаже в 22-этажном жилом доме на Беловежской улице. Площадь пожара составила 3 кв. м.

«К сожалению, в результате пожара погибли четыре человека. Пожар ликвидирован», — сказал собеседник агентства, добавив, что были спасены пять человек.

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