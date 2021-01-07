Япония третьи сутки подряд обновляет рекорды по заражениям коронавирусом

В Японии за сутки выявили 7 750 случаев коронавируса, что означает, что страна третий день подряд обновляет рекорды по заражениям. Об этом пишет минздрав государства.

Токио, который остается эпицентром распространения вируса, также выявил рекорд в 4 912 случаев. Всего с начала пандемии в стране заразились 267 тыс. человек.

За последние 24 часа в Японии погибли 65 пациентов, с начала пандемии — 3 899. В больницах в тяжелом состоянии остаются 796 человек.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 87 млн заболевших, 63 млн выздоровели, больше 1,8 млн человек скончались. В России выявили уже 3,3 млн человек с COVID-19.

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