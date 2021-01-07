Мэр Вашингтона назвала беспорядки у Капитолия актом «внутреннего терроризма»

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер назвала недавние беспорядки у Капитолия актом «внутреннего терроризма», пишет ТАСС.
«Я здесь, чтобы сообщить вам последние новости по поводу актов домашнего терроризма, которые произошли в столице страны вчера», — сказала она.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих.
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