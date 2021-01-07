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Общество. Новости

Пентагон осудил насилие на Капитолии

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Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер осудил насилие на Капитолии, пишет РИА «Новости».

«Вчерашнее насилие на Капитолии было отвратительным и противоречило основам конституции США», — заявил Миллер.

Он также пообещал мирную передачу власти избранному президенту Джо Байдену.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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