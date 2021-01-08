ГБР Украины расследует «тайную вакцинацию» от COVID-19

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало расследование после публикаций СМИ о «тайной вакцинации» от коронавируса нового типа в Киеве, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на ведомство.

В настоящее время следователи собирают информацию и опрашивают свидетелей, заявили в ГБР.

Ранее украинские СМИ писали, что политики страны начали проходить «тайную» вакцинацию от коронавируса. Приводились данные о том, что в декабре 2020 года в страну самолетом была доставлена партия вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Втайне от всех: украинские элиты прививаются от COVID-19

— В Раде опровергли «тайную» вакцинацию украинских политиков от COVID-19

— Зеленский поручил проверить данные о контрабандной вакцине от коронавируса