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AP: шеф полиции Капитолия США подал в отставку после штурма

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Глава полиции американского Капитолия Стивен Сунд подал в отставку после штурма здания сторонниками действующего президента Дональда Трампа, сообщает Associated Press со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, Снуд подал в отставку после просьбы спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси покинуть должность.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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