Жесткий карантин начал действовать на Украине

Жесткий карантин из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции начал действовать на Украине.
В соответствии с решением украинских властей, которое было принято в конце 2020 года, локдаун вводится в стране с 8 по 24 января.
В этот период будут закрыты рынки, детские и культурные учреждения, а также развлекательные заведения, запрещено проведение массовых мероприятий. В торговые центры будут пускать только для приобретения товаров первой необходимости.
Заведения общепита смогут работать исключительно навынос, а посещение салонов красоты и парикмахерских будет разрешено по предварительной записи.
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