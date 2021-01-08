Малышева рассказала, кому грозит смерть без вакцины от коронавируса

Вакцинироваться от коронавирусной инфекции в первую очередь необходимо людям с ожирением и диабетом, особенно лицам старше 50 лет. Об этом сообщила врач и телеведущая Елена Малышева на своей странице в Instagram.

По ее словам, риск попасть в больницу у таких людей в два раза выше, чем у остальных, а риск умереть от COVID-19 выше на 50%.

Кроме того, она отметила, что получить вакцину также следует людям старше 65 лет.

«Риск болеть крайне тяжело и погибнуть от коронавирусной инфекции у них самый высокий в популяции», — сказала медик.

При этом она добавила, что дети не нуждаются в вакцинации, так как среди них практически нет заболевших и умерших от коронавируса, также они не заражают взрослых.

Телеведущая пояснила, что тем, кто переболел COVID-19, делать вакцину не нужно.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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