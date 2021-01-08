Колонии начнут информировать об освобождении заключенных с опасными болезнями

Исправительные учреждения России начнут информировать региональные власти об освобождении заключенных с опасными для окружающих заболеваниями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что закон вступает в силу с 17 января 2021 года. Он вносит изменения в статью 180 Уголовно-процессуального кодекса России.

Документ разработан Министерством юстиции РФ. В нем указано, что администрации исправительных учреждений должны будут направлять региональным органам здравоохранения информацию об освобождающихся осужденных с опасными для окружающих заболеваниями. Ведомства на местах при этом будут обязаны решить вопрос организации оказания экс-заключенному медицинской помощи.

Перечень сведений и правила их передачи, а также правила обмена информацией в случае неприбытия осужденного к месту жительства устанавливает правительство России.