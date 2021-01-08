Зеленский рассказал о целях нового карантина на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания правительства в пятницу, 8 января, обсудил введение жестких мер в стране в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

По его словам, главная цель локдауна — сокращение числа больных как коронавирусом, так и сезонным гриппом для снижения нагрузки на больницы.

«Мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ», — сказал украинский лидер.

Также он отметил, что новый локдаун будет более мягким по сравнению с весенним. А меры, выбранные кабмином, будут более лояльными к бизнесу и экономике, в отличие от мер, действующих в других государствах.

На Украине с 8 января начинает действовать новый карантин. Он введен из-за опасности распространения COVID-19. Закрыты школы и вузы, запрещается проводить массовые мероприятия, не работают торговые центры, а кафе, бары и рестораны переходят в режим работы «навынос».

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