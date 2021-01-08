Минздрав Украины получил заявку на регистрацию вакцины «Спутник V», передает РИА «Новости».

Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что получена заявка компании «Биолек» на регистрацию в стране российской вакцины.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что регистрация вакцины от коронавируса в стране может быть возможной только после окончания третьей фазы испытаний.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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