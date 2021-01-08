Иммунолог рассказал, как не заразиться коронавирусом в фитнес-клубе

При выборе фитнес-клуба в период пандемии коронавируса стоит обратить внимание на наличие в помещении рециркуляров — приборов, которые пропускают воздух через себя и обеззараживают его. Об этом сказал врач-иммунолог Владимир Болибок в интервью RT.

Специалист напомнил, что это основное требование Роспотребнадзора. Кроме того, важно, чтобы в фитнес-залах регулярно проводилась уборка, на это могут указать легкий запах хлорки и других дезинфицирующих средств.

Болибок отметил, что занимающихся в одном помещении должно быть ограниченное количество, а во время занятий они все обязаны носить маску. По его словам, лучше отдавать предпочтение трикотажной маске. Также следует отказаться от душа в спортклубах, а воду носить свою, не брать из кулера.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 3 355 794 случая коронавируса. За весь период от инфекции скончались 60 911 пациентов, выздоровели 2 731 129 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Иране запретили вакцины от коронавируса из Великобритании и США

— Мишустин: Россия не нуждается в средствах индивидуальной защиты из-за рубежа

— Минздрав Украины получил заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»